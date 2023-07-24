В Орловской области обезвредили ДРГ условного противника
Тренировочная контртеррористическая операция прошла на территории двух муниципалитетов.
В Орловской области в рамках тренировки обезвредили диверсионно-разведывательную группу условного противника. В проверке приняли участие сотрудники ряда ведомств. О сценарии учений никому не сообщили, все было максимально приближено к реальности.
В рамках тренировки поступила ориентировка на автомобиль, в районе выставили экипажи ДПС. В это время условные преступники, проникшие на территорию области, установили взрывное устройство. Основной целью террористов был стратегически важный объект, но их машину заметили, поэтому "диверсанты" скрылись в рыбацком домике, где их обезвредили.
По легенде учений был ранен один из правоохранителей. Для эвакуации задействовали вертолет. На этом тренировка была завершена.