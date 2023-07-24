На Кривцовском мемориале помолятся о павших в боях за Орловскую область
Заупокойная Божественная литургия начнется в 9:00 29 июля.
Фото: архив "Вести-Орел"
По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона 29 июля в 9:00 на Кривцовском мемориале совершат заупокойную Божественную литургию под открытым небом. Духовенство, монашествующие и миряне молитвенно вспомнят павших защитников Орловской области.
Как сообщили в Орловской митрополии, после заупокойного богослужения состоится благодарственный молебен о Победе в Великой Отечественной войне.