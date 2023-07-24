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16:30, 24 июля 2023 года В Орловскую область поступит почти 340 тысяч доз вакцины от гриппа Иммунизации подлежат несколько категорий орловцев.



Фото из архива

Вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок подлежат дети, орловцы старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины, призывники, работники образовательных учреждений, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы.



– Cамое главное – должным образом обеспечивать вакцинопрофилактику граждан, в том числе вынужденных переселенцев Донбасса. И прежде всего – детей, - отметил глава региона Андрей Клычков на заседании регионального правительства.



Напомним, в Орловской области продолжается и подчищающая иммунизация против кори. По данным на 20 июля прививку от заболевания сделали более 800 жителей региона.





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Сергей Силаев



