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17:30, 24 июля 2023 года

На Орловщине убрали свыше пяти тысяч гектаров озимой пшеницы и ячменя

Намолочено более 30 тысяч тонн зерна.

Фото: архив "Вести-Орел"

К уборке 5,54 тысячи гектаров озимых зерновых приступили в девяти районах Орловской области. В общей сложности было намолочено 31,3 тысячи тонн зерна. Такую информацию сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".

Также на территории пяти районов было убрано 1,25 тысячи гектаров озимого рапса, с которого получилось 4,35 тысячи тонн урожая.

Хозяйство Орловского округа занимается уборкой раннего картофеля, которого накопали 1,7 тысячи тонн.


Ксения Солоухина
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