На Орловщине убрали свыше пяти тысяч гектаров озимой пшеницы и ячменя
Намолочено более 30 тысяч тонн зерна.
Фото: архив "Вести-Орел"
К уборке 5,54 тысячи гектаров озимых зерновых приступили в девяти районах Орловской области. В общей сложности было намолочено 31,3 тысячи тонн зерна. Такую информацию сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Также на территории пяти районов было убрано 1,25 тысячи гектаров озимого рапса, с которого получилось 4,35 тысячи тонн урожая.
Хозяйство Орловского округа занимается уборкой раннего картофеля, которого накопали 1,7 тысячи тонн.