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15:30, 24 июля 2023 года В Орле ко Дню города приведут в порядок бульвар Молодежи и сквер Артиллеристов Работы выполнит "Спецавтобаза".



Фото: пресс-служба мэрии Орла

Благоустройство стартовало на прошлой неделе. Рабочие покрасят порядка 150 лавочек и урн на бульваре Молодежи. Некоторые из них отремонтируют – в планах заменить дощечки.



Работы коснутся и освещения. Специалисты выровняют опоры, отремонтируют кабельную линию, заменят некоторые участки, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.



Также в планах заменить бордюрный камень, разрушенную плитку и отрегулировать высоту колодцев вдоль домов по бульвару Молодежи. В сквере Артиллеристов обновят ступеньки, ведущие к скверу семьи и восстановят поврежденную плитку. Гарантия работ – два года.





Сергей Силаев



