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15:11, 24 июля 2023 года

В Орле на День города запланированы гала-концерт и салют

Город украсят 847 флагов.

Фото: архив "Вести-Орел"

24 июля в правительстве Орловской области обсудили подготовку к предстоящему празднованию Дня города Орла. Как сообщил председатель орловского облсовета Леонид Музалевский, 5 августа центральные мероприятия пройдут на площадях, в парках и скверах областной столицы. Город украсят 847 флагов.

Как добавил спикер заксобрания региона, будут открыты две памятные доски – в честь командующего Брянским фронтом генерала Маркиана Михайловича Попова, а также в честь экипажа советского бомбардировщика Ил-4, сбитого 5 июля 1942 года.
"Завершится все 5 августа большим гала-концертом на площади Ленина и праздничным фейерверком", – сообщил Леонид Музалевский.
Всего в Орловской области в рамках юбилея освобождения от оккупации пройдут более 300 патриотических мероприятий.


Артем Ежаков
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