В Орле на День города запланированы гала-концерт и салют
Город украсят 847 флагов.
Фото: архив "Вести-Орел"
24 июля в правительстве Орловской области обсудили подготовку к предстоящему празднованию Дня города Орла. Как сообщил председатель орловского облсовета Леонид Музалевский, 5 августа центральные мероприятия пройдут на площадях, в парках и скверах областной столицы. Город украсят 847 флагов.
Как добавил спикер заксобрания региона, будут открыты две памятные доски – в честь командующего Брянским фронтом генерала Маркиана Михайловича Попова, а также в честь экипажа советского бомбардировщика Ил-4, сбитого 5 июля 1942 года.
"Завершится все 5 августа большим гала-концертом на площади Ленина и праздничным фейерверком", – сообщилЛеонид Музалевский.
Всего в Орловской области в рамках юбилея освобождения от оккупации пройдут более 300 патриотических мероприятий.