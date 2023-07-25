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9:00, 25 июля 2023 года Почти 100% жителей Орловской области имеют учетные записи на портале Госуслуг Регион входит в первую десятку субъектов страны по проценту подключения.



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По итогам первого полугодия 2023 года регион в РФ находится на пятом месте по проценту подключения жителей к платформе. Об сообщил в эфире "Радио России. Орел" руководитель департамента информационных технологий Орловской области Андрей Артемов.



Число запрошенных услуг в электронном виде за последние два года выросло вдвое. В частности, орловцы пользуются сервисом "Платформа обратной связи". Любой зарегистрированный на Госуслугах может обратиться в органы власти и получить быстрый ответ в течение десяти дней. В 2022 году сервисом воспользовалось около 9 тысяч жителей региона, а каждое обращение можно отследить на портале.





Максим Шилов



