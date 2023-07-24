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17:00, 24 июля 2023 года С начала года в Орловской области зарегистрировано 62 ДТП с участием пешеходов Для недопущения таких аварий сотрудники ГИБДД проводят профилактическую операцию.





В 2023-м году в Орловской области произошло 62 аварии с участием пешеходов. В целях профилактики таких аварий дорожные инспекторы проводят операцию "Пешеход".



Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП с участием пешеходов с начала года погибли три человека, еще 45 получили ранения. 17 аварий случились из-за самих пешеходов.





Илья Кондрашов



