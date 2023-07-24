В Орловской области почти 5,5 тысячи детей отдохнули в загородных лагерях
Еще более 16 тысяч – в дневных оздоровительных учреждениях.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В июне 2023 года в туристских походах и слетах, трудовых объединениях школьников, экологических отрядах, оборонно-спортивных лагерях, спортивно-
массовых и других мероприятиях приняли участие 55 277 детей. Еще 79 ребят отдохнули в "Артеке" и "Орленке".
По информациируководителя департамента образования региона Алексея Карлова, 16 398 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации также смогли отдохнуть в лагерях.