В Орле на озере Светлая жизнь закрыли пляж

Зону отдыха на Светлой жизни закрыли после лабораторного исследования воды. Результаты экспертизы показали, что она не соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям.
Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, ответственным за эксплуатацию пляжа направлено предписание о запрете купания, а также о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.
Также в Орловской области приостановлена деятельность еще семи зон отдыха. С полным списком можно ознакомиться здесь.