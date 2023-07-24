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14:40, 24 июля 2023 года В Орле на озере Светлая жизнь закрыли пляж Водоем не соответствует гигиеническим нормативам.



Фото: архив "Вести-Орел"

Зону отдыха на Светлой жизни закрыли после лабораторного исследования воды. Результаты экспертизы показали, что она не соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям.



Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, ответственным за эксплуатацию пляжа направлено предписание о запрете купания, а также о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.



Также в Орловской области приостановлена деятельность еще семи зон отдыха. С полным списком можно ознакомиться здесь.





Ксения Солоухина



