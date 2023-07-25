Также мужчина приговорен к 360 часам обязательных работ.
Фото: архив "Вести-Орел"
43-летний житель Орла приговорен к 360 часам обязательных работ и полуторалетнему запрету заниматься деятельностью, связанной с управлением машинами. Такое наказание Заводской районный суд назначил мужчине за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Также у мужчины в пользу государства конфискована "МАЗДА 323-S.1.5EXCLUSIVE".
Как сообщили в прокуратуре, в первый раз орловца осудили за езду подшофе в августе прошлого года, но в мае мужчина снова сел за руль в нетрезвом виде.