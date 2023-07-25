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8:00, 25 июля 2023 года Куряне выиграли чемпионат Кромского района по рыболовному спорту Турнир прошел на реке Недна.



Фото участников соревнований

Курские рыболовы выиграли чемпионат Кромского района по рыболовному спорту в дисциплине "Ловля фидером". Турнир прошел на реке Недна. При подсчете командных результатов учитывалась сумма мест каждого из участников.



По итогам соревнований первое место в командном зачете заняла команда "Курские". Втроем они смогли наловить более 5,5 килограмма рыбы. В графе "Сумма мест" у них – 6. На втором месте остановился орловский "Триумф" с активом 4,4 килограмма и суммой мест 7. Бронза в активе сборной орловских и брянских рыболовов под названием "Фишка". Они наловили 4,5 килограмма, но их сумма мест оказалась больше – 12.





Анастасия Дорохова



