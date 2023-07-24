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14:11, 24 июля 2023 года В Орле 25 благоустроенных дворов прошли приемку На неделе общественная комиссия оценила работы на четырех объектах.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

В областном центре в 2023 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" планируют благоустроить 33 двора. Комиссия во главе с первый заместителем мэра Вадимом Ничипоровым оценила работы на четырех территориях. Дворы расположены на улице Бурова, 8, Московском шоссе, 147, улице МОПРа, 12 и 14.



– Программа благоустройства дворов не только облагораживает наш город, но и примиряет соседей. Эти проекты — для них, для их детей, для пожилых родителей. Чем быстрее жители сплотятся в едином желании жить в комфортных условиях, тем больше благоустроенных территорий будет в Орле, - цитирует пресс-служба мэрии первого заместителя мэра Орла Вадима Ничипоров.





Сергей Силаев



