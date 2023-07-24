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13:54, 24 июля 2023 года

Три города Орловской области победили в конкурсе Минстроя РФ

Проекты благоустройства общественных территорий в Ливнах, Новосиле и Мценске получат федеральное финансирование.


Подведены итоги VIII конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, в число победителей вошло три проекта от региона. Федеральное финансирование на благоустройство получат проекты "На крыльях перепелки" от Ливен, "Мценская верста" от Мценска, "Феникс" от Новосиля.

Общая сумма финансирования проектов составит 256 миллионов рублей. 









Артем Ежаков
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