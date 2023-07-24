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14:00, 24 июля 2023 года В Свердловском районе продолжаются работы по благоустройству в парке Воинской славы На эти цели выделено более 80 миллионов рублей.







Крупная сумма направлена на работы после победы муниципального образования во всероссийском конкурсе от Минстроя. Преображение проходит в парке Воинской славы и на улице Ленина. В парке рабочим осталось установить скамейки, детскую площадку и оборудовать освещение.



В планах возвести подиум и трехметровое сердце красного цвета с подсветкой. Арт-объект станет символом любви и связующей нитью. Расположат его напротив главного мемориала "Скорбящая мать", чтобы создать визуальную связь между поколениями.





Эльза Ахмедбекова



