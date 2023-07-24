В Свердловском районе продолжаются работы по благоустройству в парке Воинской славы
На эти цели выделено более 80 миллионов рублей.
Крупная сумма направлена на работы после победы муниципального образования во всероссийском конкурсе от Минстроя. Преображение проходит в парке Воинской славы и на улице Ленина. В парке рабочим осталось установить скамейки, детскую площадку и оборудовать освещение.
В планах возвести подиум и трехметровое сердце красного цвета с подсветкой. Арт-объект станет символом любви и связующей нитью. Расположат его напротив главного мемориала "Скорбящая мать", чтобы создать визуальную связь между поколениями.