Главная » Новости



12:06, 24 июля 2023 года В Орле ограничат движение на двух улицах до 4 августа Временные меры продлены.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле ограничат движение по улице Московской от пересечения с улицой Привокзальной до пересечения с улицой Энергетиков, а также по Московскому шоссе в районе пересечения с улицей Паровозной.



Ограничительные меры будут действовать до 4 августа 17.00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.











Сергей Силаев



