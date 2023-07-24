В Орле ограничат движение на двух улицах до 4 августа

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12:06, 24 июля 2023 года
В Орле ограничат движение на двух улицах до 4 августаВременные меры продлены.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В Орле ограничат движение по улице Московской от пересечения с улицой Привокзальной до пересечения с улицой Энергетиков, а также по Московскому шоссе в районе пересечения с улицей Паровозной.
Ограничительные меры будут действовать до 4 августа 17.00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сергей Силаев
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