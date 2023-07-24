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11:38, 24 июля 2023 года Орловский завод приборов увеличит объемы производства Планируется изготавливать до двух миллионов устройств в год.



Фото: архив

На сегодняшний день на заводе приборов проектируют и собирают различные изделия: системы “умного дома”, пожарной безопасности, домофонии и другие. На предприятии производят свыше 800 тысяч устройств в год. В общей сложности линейка готовой продукции включает в себя 20 позиций.



По информации областного правительства, для увеличения мощности завода закупается новое оборудование, расширяется производственная площадка и увеличивается штат сотрудников. В планах нарастить производство до двух миллионов изделий в год.





Ксения Солоухина



