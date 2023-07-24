В Орловской области работают более 150 кадастровых инженеров

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12:00, 24 июля 2023 года
В Орловской области работают более 150 кадастровых инженеровСпециалисты отмечают профессиональный праздник 24 июля.
Работники управления Росреестра в честь профессионального праздника вручили орловцам благодарственные письма и грамоты за личный вклад в повышение качества оказания услуг в регионе.
Оценка объектов недвижимости межевание земли – это сфера ответственности кадастровых инженеров. Покупка и продажа земли, перепланировка квартиры, возведение гаража невозможно без этих специалистов.
Профессия появилась относительно недавно – в 2011 году. Чтобы стать специалистом, помимо профильного образования, необходимо сдать теоретический и практический экзамены.
Вести-Орёл
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