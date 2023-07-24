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12:45, 24 июля 2023 года В Орле наградили представителей торговой сферы В конце июля они отмечают профессиональный праздник.







В Орловской области более 25 тысяч человек работает в сфере торговли. 22 июля они принимали поздравления. Лучшим работникам вручили грамоты.



В начале 2023 года в службе занятости региона было около 870 вакансий из сферы торговли. Сейчас это число перевалило за тысячу.





Вести-Орёл



