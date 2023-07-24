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11:30, 24 июля 2023 года В Шаблыкинском районе завершают строительство зерносушильного комплекса Его откроют в конце августа.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Новый объект строится для аграрного предприятия "Курсар". В проект инвестировали около 130 миллионов рублей.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", в состав комплекса войдут лаборатории, зерноочистительные, весовая и сушильная машины, а также шесть ангаров для хранения зерна.



Кроме того, в дальнейшем там планируют возвести семенной завод.





Ксения Солоухина



