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11:11, 24 июля 2023 года Ливенская школа № 2 получит оборудование почти на 19 миллионов рублей Соответствующее постановление подписал глава региона.



Фото их архива

Материально-техническую базу в школе № 2 города Ливны обновят за 18,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Согласно документу, который подписал губернатор, деньги на эти цели поступят из областного бюджета.



Кроме того, в Ливнах продолжается строительство нового корпуса школы № 2, который рассчитан на 450 мест. Его планируют открыть к началу учебного года.





Ксения Солоухина



