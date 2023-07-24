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10:41, 24 июля 2023 года В Орловском муниципальном округе мотоциклист без прав сбил 9-летнюю девочку Госпитализация ей не потребовалась.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Авария произошла в минувшее воскресенье, 23 июля, на улице Горького в поселке Знаменка. Вечером, в начале девятого, по дороге ехал 17-летний мотоциклист, не имевший водительского удостоверения. Возле дома № 132 он сбил девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть.



Как сообщили в региональном УГИБДД, 9-летняя орловчанка получила травмы. Госпитализация ей не потребовалась.





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Ксения Солоухина



