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9:55, 24 июля 2023 года Орловцы заплатили более 24 миллиардов рублей налогов за полгода Объем платежей по сравнению с аналогичным периодом увеличился.



Фото: архив "Вести-Орел"

В первом полугодии 2023 года жители региона заплатили более 24 миллиардов рублей налогов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года цифра увеличилась на 3,1 миллиарда рублей.



В январе-июне 2023 года собрано около 11,1 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. Этот показатель также увеличился – на 7,5% по отношению к аналогичному периоду 2022 года, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Силаев



