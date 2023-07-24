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9:38, 24 июля 2023 года

Стала известна еще одна жертва залегощенского маньяка

Преступление было совершено 29 лет назад.



Трое детей и женщина – не весь список жертв Шавката Шаяхмедова. Залегощенский маньяк лишил жизни маленькую девочку 29 лет назад, проживая в Таджикистане, до переезда в Орловскую область. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Таджикистана.

Следствие по делу продолжалось и после задержания убийцы. На допросе Шавкат Шаяхмедов признался полковнику полиции столичного управления уголовного розыска Армену Егиазаряну, что первое преступление совершил в 1994 году в Согдийской области Таджикистана. От его рук погибла восьмилетняя Катя Дмитриева. Родственники 29 лет ничего не знали о судьбе девочки.

В мае 2023 года Шавкат Шаяхмедов умер в колонии. Но и после его смерти сотрудники полиции продолжили проверять показания маньяка. Полковник полиции отдела ГУУР МВД России Армен Егиазарян отправился в Таджикистан. Российские оперативники совместно с милицией Согдийской области отыскали тело девочки, оно находилось именно там, где указал преступник.


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