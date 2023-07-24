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7:30, 24 июля 2023 года В Орле установят новые дорожные знаки, разрешающие парковку Речь идет об участке по улицам Достоевского и Гоголя.



Фото: Ольга Супонева

В Орле будут установлены новые дорожные знаки, отмечающие места для парковки. Соответствующее постановление опубликовано горадминистрацией.



Речь идет об участке улицы Достоевского в районе дома №30 по улице Гоголя. Здесь расположен супермаркет, возле которого, по факту, итак паркуются автолюбители. Теперь же парковку обозначат официально.



В проект организации дорожного движения будут внесены изменения.













Ольга СУПОНЕВА



