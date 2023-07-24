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8:30, 24 июля 2023 года

В Орловском округе продолжается ремонт школ и детских садов

Учебные учреждения оснащают также новым оборудованием.


В Орловском муниципальном округе идет подготовка детских садов и школ к новому учебному году. Продолжается ремонт.

Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в нескольких учреждениях рабочие обновляют кровлю: это школа им. В.В.Жидкова, Жилинская школа и отделения по дошкольному образованию Михайловской СОШ, Лавровской СОШ, Новоселовской ООШ. В Знаменской школе №4 привели в порядок козырьки, в детсаду №7 поселка Вятский Посад стартовал ремонт отмостки.

По национальнальному проекту "Образование" в четерых школах ремонтируют кабинеты физики: это Звягинская СОШ, Овсянниковская, Становоколодезьская СОШ,  а также СОШ им. П.В. Киреевского.

В рамках программы "Образование в Орловском муниципальном округе" на 2023 год выделено на ремонт и обновления материально-технической базы больше 28 миллионов рублей.


Ольга СУПОНЕВА
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