Троицкий храм Орла передал партию перевязочных материалов в зону СВО
Их сшили волонтеры и православные добровольцы.
Фото: Орловская митрополия
Троицкий храм Орла вновь передал партию перевязочных материалов на линию соприкосновения. Изготавливать их продолжают волонтеры пошивочного подразделения "Стерильность - фронту".
Участие в изготовлении материалов приняли и православные добровольцы. В итоге для нужд медиков и солдат в зону СВО удалось отправить марлевые ватники, хирургические салфетки, пеленки, марлевые шарики и другое. Кроме того, передано бойцам 500 комплектов "сухих" армейских душей, сообщаетОрловская митрополия.