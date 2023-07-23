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15:00, 23 июля 2023 года В Орловскую область придет тридцатиградусная жара В последнюю неделю июля погода будет душной и дождливой.



Фото: архив "Вестей"

В Орловскую область возвращается тридцатиградусная жара. Причем, по прогнозу синоптиков, последняя неделя июля будет не только душной, но и дождливой.



Согласно сообщению Росгидрометцентра, в понедельник 24 июля температура еще будет умеренной: на уровне +24, ожидается небольшой дождь. А вот со вторника по четверг столбики термометров покажут +28..+30 днем и +15..+19 в ночное время. Облачность при этом переменная, небольшие осадки.



К концу рабочей недели, пятнице 28 июля, зной немного отступит: ожидается от +16 до +24 градусов и дождь.



Давление при этом на уровне 735..740 мм рт.ст., юго-западный и южный ветер в начале недели сменится северным к ее концу. Скорость 4-5 м/c.





Ольга СУПОНЕВА



