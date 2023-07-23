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14:25, 23 июля 2023 года На пляже Орла конфликт между отдыхающими обернулся грабежом и уголовным делом Мужчина лишился телефона.



Фото: архив "Вестей"

В Орле полицейские раскрыли грабеж, совершенный у водоема. До преступления довел конфликт между отдыхающими.



Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, лишился своей вещи местный житель. Он отдыхал у водоема и поссорился с компанией. В какой-то момент женщина из этой компании открыто отняла у оппонента телефон.



В дальнейшем полицейским удалось установить ее личность. Теперь в отношении 50-летней орловчанки расследуется уголовное дело о грабеже. Телефон изъяли и вернут владельцу после необходимых следственных действий.





Ольга СУПОНЕВА



