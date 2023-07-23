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13:25, 23 июля 2023 года

Треть детей и подростков в Орле посещает спортивные секции

В спортшколах занимается 33% юных жителей областной столицы.

Фото: архив "Вестей"

В Орле треть несовершеннолетних регулярно ходит в спортивные кружки и секции. Согласно данным Росстата, 33% детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет занято в спортивных школах.

Интересно, что в других городах России показатель вовлеченности детей в спорт ниже - на уровне 16,4%. Что касается соседних городов, то Орел обогнала только Калуга: здесь в спортивных секциях занято 44% несовершеннолетних.

В Брянске показатель на уровне 20%, в Курске на уровне 16%, в Липецке 15% и в Туле 12%.


Ольга СУПОНЕВА
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