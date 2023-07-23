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10:38, 23 июля 2023 года Жители Орловской области отправили на фронт 5 тонн гумпомощи для военных Груз собрали буквально за считанные дни.



Видео: vk.com/klychkov_andrey_official

Для военнослужащих в зону СВО вновь доставлен гуманитарный груз с Орловщины. Посылку, весом в 5 тонн, собрать удалось буквально за считанные дни.



Как рассказал губернатор Андрей Клычков, в нее вошли инструменты, стройматериалы для блиндажей, дровяные печи, бензин. Передали орловцы продукты, сладости, питьевую воду.



Участие в сборе принял коллектив Дорожной службы, сотрудники также и доставили груз на передовую.



Сбор помощи для нужд СВО на Орловщине продолжается.





Ольга СУПОНЕВА



