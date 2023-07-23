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11:37, 23 июля 2023 года

Орловцы могут распорядиться маткапиталом через банки

С начала года возможностью воспользовалось полтысячи семей.

Фото: Ольга Супонева

С начала 2023 года в Орловской области более полутысячи семей распорядились средствами материнского капитала через банки. В СФР поступило 569 подобных заявлений.

Как рассказали в реготделении Соцфонда, 271 семья решила погасить основной долг и уплату процентов по кредиту на приобретение жилья средствами государственной поддержки. Еще 117 семей потратили маткапитал на оплату первоначального взноса при покупке жилья в ипотеку, 135 использовали его как первоначальный взнос при строительстве жилья, а 46 использовали маткапитал на погашение долга за строительство. 

У отделения Социального фонда России по Орловской области с 14 банками заключены соглашения о взаимодействии. Обратиться непосредственно в финансовые организации семьи могут в том случае, если они решили использовать средства на покупку или строительство жилья с привлечением кредита, - отметили в ОСФР по Орловской области. 


Ольга СУПОНЕВА
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