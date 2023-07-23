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12:45, 23 июля 2023 года В Покровском районе Орловщины за 13 миллионов отремонтировали школу Работа в Дросковской СОШ практически завершена.



Фото: "Сельская правда"

Ремонт Дросковской школы в Покровском районе Орловской области подходит к завершению. Работа ведется в рамках национального проекта "Образование".



Выделено на ремонт 13 миллионов рублей. За эту сумму оснащены кабинеты, в том числе компьютерами, пищеблок, библиотека, которая теперь имеет доступ в интернет через планшеты, обновлен гардероб. Сейчас рабочие красят фасад, кроме того, установлены пожарная и охранная сигнализация, сообщает местное издание "Сельская правда".





Ольга СУПОНЕВА



