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15:53, 22 июля 2023 года Орловская область передала большой гуманитарный груз для военных медиков и солдат Партию помощи доставили на линию фронта.



Видео: vk.com/klychkov_andrey_official

Еще две тонны гуманитарной помощи от Орловской области доставлено в зону СВО. Необходимые вещи передали военным медикам, которые оказывают помощь раненым. Получили посылку и солдаты.



Доставил груз на линию фронта Роман Жуков, глава Орловского округа. Это большая посылка для врачей, необходимое обмундирование и оборудование для бойцов.



Как рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков, для военных закупили одежду, тактические дождевики и ремни, спальные коврики, спреи от насекомых, лекарства, витамины и многое другое. Сбор помощи продолжается.





Ольга СУПОНЕВА



