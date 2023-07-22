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15:30, 22 июля 2023 года Глазуновский район Орловщины отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Гнет врага был сброшен 80 лет назад.



Фото: "Телеграммы из Орла"

В Глазуновском районе Орловской области 22 июля празднуется 80-я годовщина освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Проходят памятные мероприятия.



В боях за Глазуновский район погибло четыре тысячи солдат. Сегодня на площади Воинской славы в районном центре состоялся митинг, возложение цветов, гирлянды в Вечному огню.





- В этот юбилейный год районному центру, поселку Глазуновка, присвоено почетное звание - населенный пункт воинской доблести. Это знак особого уважения к воинам, отдавшим свои жизни за освобождение района и всей Орловщины, к их боевым товарищам, которые пронесли победное знамя от Орла до Берлина, - обратился к присутствующим губернатор Орловской области Андрей Клычков.











Ольга СУПОНЕВА



