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15:00, 22 июля 2023 года Орел обогнал соседние города по количеству кафе и ресторанов На сто тысяч жителей облцентра приходится 111 заведений общепита.



Фото: Ольга Супонева

В Орле на сто тысяч жителей приходится 111 кафе. Город обогнал по показателю обеспеченности общепитом соседние областные центры.



Так, в Туле на сто тысяч населения насчитывается 110 кафе и ресторанов, в Брянске 98, в Калуге 86, в Липецке 85, а в Курске 70.



Статистику приводит тг-канал "Телеграммы из Орла".











Ольга СУПОНЕВА



