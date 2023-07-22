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13:32, 22 июля 2023 года В Верховском районе Орловщины произошло ДТП с пострадавшими Авария случилась 22 июля в деревне Русский Брод.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области в столкновении двух автомобилей пострадали люди. ДТП случилось 22 июля в Верховском районе.



Известно, что столкнулись машины в деревне Русский Брод, все произошло около половины девятого утра на Кооперативной улице. На месте работали сотрудники МЧС.



В Госавтоинспекции на данный момент подробностей произошедшего не озвучили.















Ольга СУПОНЕВА



