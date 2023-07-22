В Орле пройдет ярмарка вина, сыра, хлеба и меда

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14:30, 22 июля 2023 года
В Орле пройдет ярмарка вина, сыра, хлеба и медаТорговля развернется в середине августа.
Фото: архив "Вестей"
Администрация Орла опубликовала постановление о проведении выставки-ярмарки "Вино-Сыр, Хлеб-Мед на "Стрелке". Согласно документу, она пройдет в середине августа.
Локацией для проведения тематической выставки-ярмарки станет место слияния рек Оки и Орлик. Торговля должна развернуться с 11 по 13 августа 2023.
Документ подписан мэром Юрием Парахиным. Участниками события станут предприниматели, специализирующиеся на производстве вина, сыра, меда, хлебобулочных изделий и сопутствующих товаров.
Ольга СУПОНЕВА
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