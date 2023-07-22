В Орловской области проходит Тургеневский шахматный турнир

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14:00, 22 июля 2023 года
В Орловской области проходит Тургеневский шахматный турнирСостязания развернулись в музее-заповеднике Спасское-Лутовиново.
Фото: музей-заповедник Спасское-Лутовиново
В Спасском-Лутовинове, в усадьбе Тургенева, 22 июля проходит шахматный турнир. Это уже четвертые соревнования, посвященные классику.
Состязания развернулись в аллее усадебного парка. Как рассказали в музее-заповеднике, идет и сеанс одновременной игры с известным гроссмейстером из Воронежа Константином Чернышовым.
Ольга СУПОНЕВА
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