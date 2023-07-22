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16:30, 22 июля 2023 года Находка в магазине довела жителя Мценска до уголовного дела Мужчина прикарманил чужой кошелек, за что и попал под статью.



Фото: архив "Вестей"

45-летний житель Мценского района Орловщины стал фигурантом уголовного дела после похода в магазин. В торговой точке мужчина нашел кошелек и решил прикарманить его.



Как оказалось, свой бумажник оставила возле местная жительница, в нем находилось около 10 тысяч рублей и банковские карты. Когда владелица кошелька вернулась в магазин, ее вещи уже след простыл. Оперативникам удалось найти пропажу и того, кто позарился на чужое.



- Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камеры видеонаблюдения. В объектив попал заходящий в помещение 45-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения полицейских. Сотрудники уголовного розыска проверили данную версию, причастность мужчины к противоправному деянию подтвердилась. Злоумышленник, похитив кошелек, в дальнейшем потратил наличные деньги, а банковские карты выкинул, - рассказали сайту "Вести-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Уголовное дело заведено по статье "Кража", сейчас идет следствие.





Ольга СУПОНЕВА



