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13:00, 22 июля 2023 года

В Орле стартовал турнир Черноземья по парковому волейболу

За победу поборются команды из разных городов России.

Фото: архив "Вестей"

Площадь Ленина в Орле стала локацией для проведения турнира Черноземья по парковому волейболу. Он стартовал сегодня, 22 июля. 

Участниками стали команды различных организаций, попробуют свои силы и волейболисты из администрации области. 

В групповом этапе соревнований каждая из команд проведет по 4 игры. В товарищеских матчах – 2 смешанные команды от 4 человек. В полуфинал выйдут по две команды из каждой группы. Два победителя полуфиналов сыграют за 1 и 2 место, - отмечает тг-канал "Телеграммы из Орла".

Кроме того, гостей события ждут интерактивы, зона активности от ведущего, викторины и подарки, и парад болельщиков.


Ольга СУПОНЕВА
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