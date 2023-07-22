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12:00, 22 июля 2023 года

В Орловской области выявлено два случая незаконной охоты

На браконьеров заведены уголовные дела.

Фото: архив "Вестей"

С начала 2023 года в Орловской области удалось выявить два факта незаконной охоты. На браконьеров завели уголовные дела.

Тему развития охотничьих хозяйств региона обсудили за круглым столом депутаты облсовета, представители профильных организаций, охотоведы, представители охотхозяйств. Прозвучала информация о том, что в 2022 году по уголовной статье "Незаконная охота" в регионе было заведено три дела, кроме того выписано 92 административных штрафа. За прошедший период 2023-го заведено два уголовных дела на браконьеров, сообщает пресс-служба Орловского облсовета. 

Что касается охотников легальных, то их в Орловской области зарегистрировано больше 27 тысяч, разрешений на добычу дичи выдано более 15 тысяч.


Ольга СУПОНЕВА
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