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10:00, 22 июля 2023 года На улицах Орла выжигают борщевик Опасное растение расселилось по нескольким районам областной столицы.



Фото: Ольга Супонева

В Орле продолжается борьба с опасным растением - борщевиком Сосновского. Этот живучий сорняк успел расселиться не только за городом, но и на городских территориях, сейчас его приходится выжигать гербицидами.



Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, обрабатывать территории приходится не выборочно, а сплошь. Работу эту ведут сотрудники "Спецавтобазы". Удалось побороть сорняк, разросшийся возле Силикатного пруда, на улицах Космонавтов, Орловских партизан, Раздольной, Металлургов, Московском шоссе, улицах Германо, Блынского, набережной Есенина и переулке Придорожном.



Подать заявки на уничтожение борщевика можно по телефону в Орле (4862) 43-22-12 (Единая дежурно-диспетчерская служба).





Ольга СУПОНЕВА



