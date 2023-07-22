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9:47, 22 июля 2023 года Ветеран войны из Орла Ашот Мискарян отпраздновал 99-летие Защитника Отечества поздравили в его день рождения.



Фото: администрация Орла

Ветеран Великой Отечественной войны Ашот Гарегинович Мискарян, живущий в Орле, отпраздновал 99-летие. В свой праздник защитник принимал поздравления не только от близких людей.



Поздравить Ашота Гарегиновича пришли представители горадминистрации.



- От имени всех горожан примите наши самые сердечные поздравления. Непростой, но интересный и счастливый Ваш век. Вы прожили его очень достойно. Низкий поклон за все, что Вы сделали для Победы, страны и нашего города, - обратилась к имениннику Ольга Широкова, сотрудница отдела соцподдержки мэрии.



Ветеран поблагодарил гостей за поздравления, рассказал, что праздник отмечает со своей внучкой Моникой, которая приехала к нему из Армении.





Ольга СУПОНЕВА



