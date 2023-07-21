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21:10, 21 июля 2023 года В Орле благоустраивают городской парк Рабочие сконструируют новый амфитеатр.







В 2023 году городской парк не удержал лидерство в голосовании по выбору общественной территории. Место отдыха заняло третью строчку. Жители решили, что в следующем году новый облик придадут скверу Генерала Гуртьева и скверу имени Бунина.



Сейчас в горпарке полностью разобрана прежняя сцена, демонтировано старое покрытие и освещение. В планах вырыть котлован под заливку бетонного основания. Новый амфитеатр вместит в себя триста посетителей, появится и крыша. Помимо эстрады преобразится и территория, прилегающая к кванториуму. Детский технопарк распахнет двери уже 1 сентября.





Эльза Ахмедбекова



