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20:43, 21 июля 2023 года В Орловской области могут появиться новые электрозаправки Их планируют соорудить не только в Орле, но и на объездных магистралях в районах.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Тему электрозаправочных станций поднял глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира 21 июля.



– Сейчас вместе с федеральными министерствами решаем вопрос, чтобы и электрозаправки у нас появились в городе Орле и на объездных магистралях, - заявил губернатор.



Клычков уточнил, что заправочные станции, помимо Орла, могут появиться в Спасском-Лутовинове, Хотынецком и Троснянском районах, а также в Знаменке и Ливнах.





Сергей Силаев



