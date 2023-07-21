В Орловской области могут появиться новые электрозаправки

|
|пятница 21.07.2023 21:58:55
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
20:43, 21 июля 2023 года
В Орловской области могут появиться новые электрозаправкиИх планируют соорудить не только в Орле, но и на объездных магистралях в районах.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Тему электрозаправочных станций поднял глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира 21 июля.
– Сейчас вместе с федеральными министерствами решаем вопрос, чтобы и электрозаправки у нас появились в городе Орле и на объездных магистралях, - заявил губернатор.
Клычков уточнил, что заправочные станции, помимо Орла, могут появиться в Спасском-Лутовинове, Хотынецком и Троснянском районах, а также в Знаменке и Ливнах.
Сергей Силаев
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.