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20:21, 21 июля 2023 года В Орловской области на выходных пойдут дожди Представляем прогноз погоды в Орле и по региону на 22 и 23 июля.



Фото: архив

По информации Орловского гидрометцентра, В субботу, 22 июля, в Орле столбики термометров покажут днем +24, ветра почти не будет. Давление – 743 мм рт.ст. Ночью возможны осадки, температура упадет до +13.



В воскресенье, 23 июля, в областном центре днем выпадут осадки, температура +23, подует слабый северо-восточный ветер со скоростью 1 м/с. Давление – 741 мм рт.ст. В ночь на понедельник будет облачно, +11.



По региону 22 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью подует западный ветер 4-9 м/с, а днем южный 6-11 м/с. Температура в светлое время суток +23…+25, а ночью +11…+13.



В воскресенье, 23 июля, по Орловской области днем местами пройдут кратковременные дожди. Днем температура воздуха будет колебаться от +22 до +24, ночью +12…+14. Ветер переменный. Днем подует с юга со скоростью 7-12 м/с, ночью 3-8 м/с.





Сергей Силаев



