пятница 21.07.2023 21:58:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:21, 21 июля 2023 года

В Орловской области на выходных пойдут дожди

Представляем прогноз погоды в Орле и по региону на 22 и 23 июля.

Фото: архив

По информации Орловского гидрометцентра, В субботу, 22 июля, в Орле столбики термометров покажут днем +24, ветра почти не будет. Давление – 743 мм рт.ст. Ночью возможны осадки, температура упадет до +13.

В воскресенье, 23 июля, в областном центре днем выпадут осадки, температура +23, подует слабый северо-восточный ветер со скоростью 1 м/с. Давление – 741 мм рт.ст. В ночь на понедельник будет облачно, +11.

По региону 22 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью подует западный ветер 4-9 м/с, а днем южный 6-11 м/с. Температура в светлое время суток +23…+25, а ночью +11…+13.

В воскресенье, 23 июля, по Орловской области днем местами пройдут кратковременные дожди. Днем температура воздуха будет колебаться от +22 до +24, ночью +12…+14. Ветер переменный. Днем подует с юга со скоростью 7-12 м/с, ночью 3-8 м/с.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.