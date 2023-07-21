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21:00, 21 июля 2023 года Супруги из Орла отметили 70-летие со дня свадьбы Поздравления принимала семья Анны и Виктора Бондарь.



Фото: пресс-служба Орловского областного совета народных депутатов

Анна Ильинична и Виктор Севостьянович Бондарь идут по жизни рука об руку вот уже целых 70 лет. В этом году они отметили свою благодатную свадьбу.



Поздравить семейную пару со значимым событием пришли депутат Ирина Гоцакова и начальник администрации Северного района Сергей Мерзликин. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.



В адрес супругов прозвучали теплые пожелания, а артисты КДЦ “Металлург” исполнили их любимые песни из репертуара Анны Герман.





Ксения Солоухина



