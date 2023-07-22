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10:30, 22 июля 2023 года

Орловчанка обманула знакомого на 150 тысяч рублей, пообещав купить ему автомобиль на аукционе

На женщину завели уголовное дело.


Жительница областного центра предложила своему знакомому купить машину за 150 тысяч рублей на аукционе. Мужчина согласился, так как озвученная цена была намного ниже рыночной. В итоге приятельница своих обещаний не выполнила, а деньги так и не вернула.

- В отношении орловчанки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время ведется следствие, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД. Женщина находится под подпиской о невыезде.


Ксения Солоухина
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