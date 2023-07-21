Орловец проведет в колонии девять с половиной лет за убийство сожительницы
Осужден 61-летний житель села Глазуновского района.
Фото: архив
Житель села Архангельское Глазуновского района признан виновным по статье 105 УК РФ - "Убийство". Доказательства собирал следственный комитет.
Следствие и суд установили, что 17 марта 2023 года орловец находился дома в состоянии алкогольного опьянения вместе с сожительницей. Между осужденным и потерпевшей произошла ссора, в результате которой мужчина ударил ножом женщину в живот. От полученного удара орловчанка скончалась на месте.
– Приговором суда осужденному назначено наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.