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17:51, 21 июля 2023 года Орловец проведет в колонии девять с половиной лет за убийство сожительницы Осужден 61-летний житель села Глазуновского района.



Фото: архив

Житель села Архангельское Глазуновского района признан виновным по статье 105 УК РФ - "Убийство". Доказательства собирал следственный комитет.



Следствие и суд установили, что 17 марта 2023 года орловец находился дома в состоянии алкогольного опьянения вместе с сожительницей. Между осужденным и потерпевшей произошла ссора, в результате которой мужчина ударил ножом женщину в живот. От полученного удара орловчанка скончалась на месте.



– Приговором суда осужденному назначено наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.





Сергей Силаев



