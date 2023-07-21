пятница 21.07.2023 18:09:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

17:51, 21 июля 2023 года

Орловец проведет в колонии девять с половиной лет за убийство сожительницы

Осужден 61-летний житель села Глазуновского района.

Фото: архив

Житель села Архангельское Глазуновского района признан виновным по статье 105 УК РФ - "Убийство". Доказательства собирал следственный комитет.

Следствие и суд установили, что 17 марта 2023 года орловец находился дома в состоянии алкогольного опьянения вместе с сожительницей. Между осужденным и потерпевшей произошла ссора, в результате которой мужчина ударил ножом женщину в живот. От полученного удара орловчанка скончалась на месте.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.